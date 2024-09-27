Число пострадавших при взрыве на заправке в Дагестане выросло до 10

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - МЧС РФ сообщило об увеличении числа пострадавших после взрыва на АЗС в Махачкале в Дагестане до 10 человек.

"Число пострадавших в Дагестане увеличилось до 15 человек. Из них пятеро погибли, включая ребенка", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

В телеграм-канале городской клинической больницы Махачкалы сообщается, что после взрыва в ГКБ поступили пятеро пострадавших: две девушки и трое мужчин. Их жизни ничего не угрожает, состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщалось, вечером в пятницу произошел взрыв на АЗС в Махачкале. По данным МЧС РФ, пять человек погибли, четверо пострадали. Здание АЗС разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров, повреждены две легковые машины и грузовик.

К месту происшествия были направлены все оперативные службы, оно оцеплено. На место взрыва направился глава региона Сергей Меликов. Прокуратура организовала проверку.

В телеграм-канале республиканского СУ СКР сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).