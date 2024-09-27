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При взрыве на заправке в Махачкале есть погибшие

По данным МЧС, погибли пять человек, Минздрав Дагестана сообщает о четырех жертвах

При взрыве на заправке в Махачкале есть погибшие
Архивное фото
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Врио министра здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов сообщил "Интерфаксу", что после взрыва на заправке в Махачкале погибли четыре человека.

"Предварительно, четверо погибших", - сказал Глазов.

По данным федерального МЧС, здание АЗС разрушено взрывом.

"Техстанция и столовая горят на 500 квадратных метров. Повреждены 2 легковушки и грузовик, - сказано в сообщении. - По предварительной информации, пострадали 8 человек, из них пятеро погибли." Позднее ведомство сообщило, что среди пяти погибших один ребенок, пострадали четыре человека.

"По предварительным данным, 27 сентября примерно в 17:30 произошел хлопок с последующим возгоранием на АЗС в Махачкале", - сообщили в прокуратуре Дагестана.

Глава республики Сергей Меликов выехал на место происшествия.

"Взрыв на автозаправке на федеральной трассе. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Оперативно дал поручения всем ведомствам по оказанию помощи. В первую очередь - медицинской. Каждого, кто стал жертвой трагедии, мы обязательно поддержим. Выехал на место", - написал он в Telregram.

До этого в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что взорвалась АЗС на повороте с ФАД Р-217 в Новый Хушет. Этот же адрес указывает телеграм-канал МЧС региона.

Дагестан Махачкала Новый Хушет Ярослав Глазов Минздрав Сергей Меликов МЧС
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