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Десять человек погибли после взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших после взрыва АЗС в поселке Новый Хушет под Махачкалой увеличилось до десяти, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в пятницу.

"Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего. По уточненной информации, пострадали 21 человек, из них 10 погибли, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.

В свою очередь помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализированы восемь пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.

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"По оперативным данным, в больницы госпитализированы восемь пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, один из пострадавших в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как средней тяжести", - сказал Кузнецов в пятницу.

"Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - добавил он.

В пятницу примерно в 17:30 произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы. Здание АЗС разрушено, на месте возник пожар. Около 20:00 стало известно, что пожар локализован. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Махачкала Новый Хушет Дагестан
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