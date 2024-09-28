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Один человек ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках со стороны Украины в двух населенных пунктах.

"В Валуйском муниципальном округе в селе Двулучное в результате атаки дрона ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, село Графовка Краснояружского района подверглось обстрелу. Повреждена линия электропередачи - без света временно остаются села Графовка и частично Репяховка. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ, сообщил Гладков.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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