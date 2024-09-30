Один человек погиб, один ранен после атаки БПЛА на Белгородскую область

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Боец самообороны погиб и один мирный житель ранен в результате атаки украинских БПЛА на поселок Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атакам БПЛА со стороны ВСУ. При исполнении боевых задач погиб боец нашей самообороны", - говорится в сообщении.

"Ранен мирный житель. Мужчине с ожогами предплечья и голеней бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался", - сообщил Гладков.