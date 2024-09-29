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Военные РФ применили тяжелые огнеметные системы против ВСУ в Харьковской области

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Север" задействовала тяжелые огнеметные системы для ударов по укрытиям ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" в районе одного из населенных пунктов Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что расчетом тяжелой огнеметной системы укрытия ВСУ были уничтожены.

Минобороны в воскресенье распространило кадры удара.

Официально сообщалось, что на вооружении войск РХБЗ РФ стоят тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк". ТОС-1А "Солнцепёк" - более современная система. Отмечалось, что Вооруженные силы России начали получать тяжелые огнеметные системы нового поколения - ТОС-2.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Харьковская область
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