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Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам украинских дронов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках беспилотников ВСУ на регион.

"Три населенных пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. Предварительно, без пострадавших. В селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки БПЛА по частному дому произошло возгорание - домовладение получило значительные повреждения", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Кроме того, в результате атаки в селе Муром Шебекинского городского округа уничтожен жилой дом и посечен фасад частного домовладения. В городе Шебекино при атаке дрона повреждена ГАЗель, водитель не пострадал.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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