Песков переадресовал Минобороны вопрос о возможности отправки срочников в Курскую область

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, будут ли срочники осеннего призыва направляться в приграничные районы России, в частности, в Курскую область.

В ходе общения с журналистами внимание представителя Кремля обратили на заявление Генштаба о том, что срочники, призванные в осеннюю кампанию, не будут направляться для участия в СВО на новых территориях, и поинтересовались, планируется ли их отправлять в приграничье, в том числе, в Курскую область.

"Это надо в Минобороны уточнять", - ответил Песков.