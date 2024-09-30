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Призванных осенью срочников пообещали не направлять служить в новые регионы

Отслуживших срок по призыву Генштаб пообещал своевременно увольнять

Призванных осенью срочников пообещали не направлять служить в новые регионы
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российские граждане, призванные в армию на срочную службу этой осенью, не будут привлекаться для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах России, сообщил на брифинге замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский.

"Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут", - сказал он.

По его словам, особенностью начинающегося 1 октября осеннего призыва, "будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями".

"Подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации теперь можно в электронном виде с использованием портала "Госуслуги". Кроме того, сделать это можно через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме гражданина", - сказал Цимлянский.

По его словам, "оповещение граждан о явке на мероприятия, связанными с призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде".

"Они будут доводится как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами", - сказал Цимлянский.

С 15 октября приступит к работе "прямая телефонная линия" ГОМУ Генштаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. "Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам", - сказал Цимлянский.

"Военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - отметил он.

Владимир Цимлянский Генштаб Госуслуги СВО
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