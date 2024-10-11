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Российские военные за сутки вывезли из курского приграничья 56 человек

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки эвакуировали 56 человек из приграничных районов Курской области, сообщила пресс-служба областного правительства.

"За сегодняшний день российскими военнослужащими (...) в Кореневском районе спасены 43 человека. Из Суджанского эвакуировано семь местных жителей, из Большесолдатского - шесть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди вывезены в безопасное место, им оказывается помощь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Суджа Курская область Кореневский район
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