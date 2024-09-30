Орловская область ввела режим ЧС из-за продолжительной засухи

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в Орловской области из-за продолжительной засухи.

"В связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе на территории Орловской области, сложившейся в результате опасного агрометеорологического явления – засухи атмосферной, приведшего к гибели посевов озимых сельскохозяйственных культур, зафиксированного в период с 5 августа по 23 сентября 2024 года, правительство Орловской области постановляет: ввести с 30 сентября на территории Орловской области (...) режим чрезвычайной ситуации", - говорится в постановлении, опубликованном правительством региона.

В соответствии с документом главам муниципальных округов, городских округов и муниципальных районов Орловской области рекомендовано обеспечить реализацию мер, направленных на ликвидацию ЧС и ограничение ее последствий. Также им рекомендовано организовать взаимодействие с хозяйствующими субъектами агропромышленного комплекса, пострадавшими от чрезвычайной ситуации.

В Орловской области с 5 июня был введен особый противопожарный режим.