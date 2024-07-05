Почти все активы "Макфы" перешли под управление структуры РСХБ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ООО "Управляющая компания "Агромакфа", объединяющая расположенные в Курганской области активы группы "Макфа" (крупный российский производитель макарон, муки и круп), перешло под управление ООО "РСХБ-Финанс".

Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 4 июля.

Ранее деятельностью УК "Агромакфа" руководил Сергей Григорьев. Он занимал пост гендиректора этой компании с 2015 года.

УК "Агромакфа" является управляющей компанией АО "Долговское", АО "Новая пятилетка", ООО "Мишкинский комбинат хлебопродуктов", производитель мясных полуфабрикатов ООО "Мишкинский продукт" (все - Курганская область).

Кроме того, 4 июля под управление "РСХБ-Финанс" перешло курганское ООО "Просторы".

Как сообщалось, 2-4 июля "РСХБ-Финанс" стало управляющей организацией для примерно 20 компаний группы "Макфа", в том числе УК "М-Групп", управляющей АО "Макфа" и ООО "Рамкон" (Раменское, Московская область, входит в группу "Макфа"), а также двух крупных хлебокомбинатов в Челябинске и Екатеринбурге.

Согласно ЕГРЮЛ, из перечня находящихся в РФ компаний-ответчиков по иску Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход РФ пока не сменился гендиректор в АО "Челябинскоблгаз" (сфера деятельности - сдача недвижимого имущества в аренду) и ООО "Родник" (управляет крупным ТРК в Челябинске).

При этом "Родник" подал заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ, а 50,7% уставного капитала "Челябинскоблгаза" принадлежало, по данным на начало 2023 года, компании "Арком", которая ранее перешла под управление "РСХБ-Финанс".

Как сообщалось, Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "СМАК" (Екатеринбург).

Также ответчиками по иску являлись 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В исковом заявлении Генпрокуратура РФ требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. В мае после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества.

Рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции назначено Челябинским областным судом на 29 июля.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.

Сообщалось также, что 6 июня на макроэкономической сессий Петербургского экономического форума (ПМЭФ) министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил планы государства продать в дальнейшем активы, которые перешли в госсобственность по решениям судов.