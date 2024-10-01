Белоусов подписал приказ об осеннем призыве на военную службу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2024 года граждан на военную службу и об увольнении с нее проходящих службу.

"Документ подписан во исполнение указа президента Российской Федерации Владимира Путина от 30 сентября 2024 года, согласно которому с 1 октября по 31 декабря будут призваны на военную службу 133 тыс. человек. Это граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет", - говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.

"Командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления организацию и проведение призыва в октябре - декабре 2024 года на военную службу в Вооруженные силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу", - следует из текста приказа.