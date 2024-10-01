В России начался осенний призыв на военную службу

С 1 октября по 31 декабря в армию отправятся 133 тыс. человек

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Осенний призыв в Вооруженные силы стартовал в России во вторник, президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился направить на военную службу в октябре - декабре 2024 года 133 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Этим же указом, который был опубликован 30 сентября, президент распорядился уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы которых по призыву истек.

Российский Генштаб заявил накануне, что призывники не будут направляться для участия в специальной военной операции в новых регионах РФ, срок службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев.

Особенностью осеннего призыва-2024 станет возможность обжалования гражданами в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями. Подать жалобу в призывную комиссию субъекта РФ теперь можно в электронном виде с использованием портала "Госуслуги". Сделать это можно и через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в письменной форме на бумажном носителе при личном приёме гражданина, информировал Генштаб.

По его данным, оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с осенним призывом, как и прежде осуществляется повестками в бумажном виде. Они будут доводиться как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами.

С 15 октября приступит к работе прямая телефонная линия, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам, информировал Генеральный штаб.

По официальным данным, в ходе весенней призывной кампании в этом году призвали 150 тыс. новобранцев, в ходе прошлого осеннего призыва на срочную службу в армию направили 130 тыс. человек.

1 января 2024 года вступили в силу изменения в системе призыва в Вооруженные силы РФ, максимальный возраст для призыва на срочную военную службу был увеличен до 30 лет.

1 января вступил в силу подписанный в сентябре 2023 года президентом РФ указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от срочной службы для IT-специалистов до 30 лет.