Что случилось этой ночью: вторник, 1 октября

Израиль начал наземные рейды в Ливане, отставка правительства Японии, восемь БПЛА сбито на Белгородской областью

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Армия обороны Израиля начала "ограниченные рейды" против объектов "Хезболлы на юге Ливана. Министр обороны США Ллойд Остин заявил израильскому коллеге Йоаву Галланту о поддержке действий Израиля.

- Правительство Японии ушло в отставку в полном составе. Во вторник на внеочередном заседании японского парламента, как ожидается, премьер-министром будет избран новый председатель правящей Либерально-демократической партии Сигэру Исиба.

- В Банке России заявили о "неожиданных моментах" в проекте федерального бюджета. Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов не исключил также повышения ключевой ставки выше рекордных 20% в случае новых непредвиденных обстоятельств.

- Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ об осеннем призыве на военную службу.

- Восемь украинских беспилотников самолетного типа уничтожено в ночь на вторник над Белгородской областью.