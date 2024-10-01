Глава NORAD назвал небезопасными действия российского истребителя вблизи Аляски

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Действия российского истребителя Су-35, который пролетел вблизи Аляски 23 сентября, были небезопасными и непрофессиональными, написал в соцсети Х глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Грегори Гийо.

"23 сентября 2024 года самолеты NORAD совершили безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов в зоне опознавания ПВО Аляски. Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех - это не то, что можно увидеть в профессиональных военно-воздушных силах", - сообщил генерал.

NORAD опубликовало видео, на котором российский Су-35, прикрывавший стратегический бомбардировщик Ту-95МС, пролетел близко от американского истребителя, поднявшегося на сопровождение группы российских военных самолетов. Командование также выложило в соцсети несколько фотографий инцидента.

Как сообщало Минобороны России, на прошлой неделе два стратегических бомбардировщика Ту-95МС дальней авиации ВКС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски.

"Продолжительность полета составила более 11 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил", - говорилось в сообщении.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметили военные.