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Правительству и ЦБ поручено определить процедуру внесудебного банкротства участников СВО

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России рассмотреть вопрос об установлении особенностей внесудебного банкротства для участников СВО.

"Рассмотреть вопрос об установлении особенностей применения лицами, заключившими контракт о прохождении военной службы и принимающими участие в специальной военной операции, процедуры внесудебного банкротства гражданина", - говорится в перечне поручений, сформулированных по итогам совещания по экономическим вопросам от 22 августа 2024 года.

Кроме того, Соцфонду и Минцифры поручено обеспечить информирование пенсионеров и получающих социальные выплаты семей с детьми о возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства гражданина, в том числе с использованием "Госуслуг".

Минцифры Владимир Путин СВО Банк России
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