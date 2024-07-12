Граждане РФ в пять раз чаще стали использовать внесудебное банкротство для списания долгов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Доля внесудебных процедур в общем числе банкротств граждан достигла 12%. В первом полугодии 2024 года стартовали 25 325 внесудебных процедур, суды признали банкротами 191 557 граждан, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Темп прироста судебных банкротств продолжает существенно замедляться: до 17,6% по сравнению с 34,3% к такому же периоду 2023 года, тогда суды признали несостоятельными 162,9 тыс. граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП). Всего за время существования механизма личного банкротства с октября 2015 года суды признали несостоятельными 1,29 млн граждан и ИП.

Внесудебное банкротство

Количество обращений за внесудебным банкротством, которое осуществляется бесплатно через многофункциональные центры (МФЦ), растет. И согласно статистике, подавляющее большинство - 92% обращений оказываются успешными и процедура запускается. Годом ранее число возвратов заявлений достигало 30%.

За отчетный период стартовали 25 325 процедур, это в 4,9 раз больше, чем в январе-июне 2023 года. На пенсионеров и получателей пособий пришлось 60% начатых дел. Для этих категорий должников доступ к внесудебной процедуре был упрощен с 3 ноября 2023 года. С этого момента они вправе инициировать через МФЦ собственное банкротство через год после начала исполнительного производства, ранее им это было недоступно из-за наличия регулярных платежей от государства. Кроме того, для всех был расширен диапазон долга, позволяющий запустить внесудебное банкротство. Теперь он составляет от 25 тыс. рублей до 1 млн рублей (ранее 50 тыс. - 500 тыс. рублей).

Всего с сентября 2020 года по март 2024 года стартовали 54 772 внесудебные процедуры с общей суммой долга 23,84 млрд рублей. Завершены 29 174 процедуры с долгом 10,94 млрд рублей, свидетельствует статистика.