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Путин поручил установить правила для рекламы сопровождения банкротства физлиц

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России установить требования к рекламе услуг по сопровождению процедуры банкротства граждан, говорится в перечне поручений, сформулированных по итогам совещания по экономическим вопросам 22 августа 2024 года.

Правительству и ЦБ к 1 апреля 2025 года следует "обеспечить внесение в законодательство" соответствующих изменений.

На рассмотрении в Госдуме уже находится законопроект № 721174-8, который вводит ограничения на рекламу услуг по банкротству граждан. Его внесла группа сенаторов и депутатов, в том числе вице-спикер Совфеда Николай Журавлев и глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Предложенные ими поправки в закон "О рекламе" запрещают в рекламе услуг по банкротству гарантировать освобождение от долгов, включать в нее утверждения о возможности или призывы не платить их. Реклама услуг по банкротству при этом должна сообщать, что эта процедура может привести к ограничениям в правах и другим негативным последствиям.

"Под воздействием рекламы граждане, попавшие в тяжелую финансовую ситуацию, тратят дополнительные средства на посреднические услуги, в то время как действующим законодательством предусмотрен ряд бесплатных механизмов по смягчению долговой нагрузки, включая кредитные каникулы и процедуру внесудебного банкротства. При этом в настоящее время в законодательстве отсутствует специальное регулирование для подобной недобросовестной рекламы", - указывали авторы проекта.

Владимир Путин Анатолий Аксаков Николай Журавлев Госдума Банк России Правительство
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