ФАС предложила кабмину поддержать законопроект об ограничениях рекламы банкротства физлиц

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Правительство готово поддержать законопроект сенаторов и депутатов об ужесточении регулирования рекламы услуг в сфере банкротства физических лиц.

Федеральная антимонопольная служба подготовила положительный отзыв на законопроект, запрещающий отождествлять банкротство с полным освобождением от уплаты долга и вводящий требование предупреждать о рисках, связанных с этой процедурой, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой отзыва.

Пакет поправок № 721174-8 к закону о рекламе в Госдуму внесли в сентябре. Отзывы на инициативу принимаются до 14 ноября.

Согласно проекту документа, реклама услуг, связанных с банкротством граждан, не должна гарантировать освобождение от выполнения денежных обязательств, призывать их не исполнять, а также информировать о якобы существовании государственной системы для освобождения граждан от денежных обязательств.

Более того, рекламодатели должны будут проинформировать граждан о наличии возможности бесплатно пройти процедуру банкротства согласно 223 стать федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Также, по мнению авторов законопроекта, реклама банкротств физлиц должна предупреждать о негативных последствиях процедуры, в том числе ограничении в правах.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что так называемые "раздолжнители" часто ведут агрессивную рекламу, "не придерживаясь стандарта качества оказываемых услуг, предоставляя гражданам неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях процедур освобождения от обязательств".

"Под воздействием рекламы граждане, попавшие в тяжелую финансовую ситуацию, тратят дополнительные средства на посреднические услуги, в то время как действующим законодательством предусмотрен ряд бесплатных механизмов по смягчению долговой нагрузки, включая кредитные каникулы и процедуру внесудебного банкротства", - отмечают авторы проекта.

ФАС в настоящее время выявляются случаи использования в рекламе связанных с банкротством посреднических услуг выражений "спишем долги", "избавим от долгов", "оформим банкротство", что влечет введение потребителя рекламы подобных услуг в заблуждение относительно последствий использования процедуры внесудебного банкротства, отмечается в отзыве ведомства на законопроект. По мнению антимонопольной службы, принятие изменений в закон позволит защитить граждан от злоупотреблений при рекламе услуг "раздолжнителей", а также дополнительных финансовых и имущественных рисков.

Ведомство рекомендовало правительству поддержать законодательную инициативу, отметил источник "Интерфакса". В пресс-службе ФАС позицию по этому вопросу не прокомментировали.