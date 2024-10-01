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Песков заявил, что проект бюджета нацелен на сохранение высоких темпов развития экономики РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Проект российского бюджета на очередную трехлетку является сбалансированным и выверенным, он предусматривает выполнение всех социальных обязательств и высокий уровень экономического развития, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, не расшатает ли экономику РФ рост военных расходов. "Нет, это тщательно сбалансированный, выверенный бюджет. Государство сохраняет выполнение социальных обязательств, бюджет ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будут сохраняться достаточно высокие темпы для нашей страны экономического развития", - сказал Песков.

При этом он отметил, что до начала обсуждения в парламенте характеристики бюджета - это прерогатива правительства.

Дмитрий Песков
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