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Госдума сосредоточится на контроле за расходованием бюджетных средств

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Депутатам необходимо сосредоточиться на контроле за эффективностью расходования бюджетных средств в рамках рассмотрения проекта бюджета на 2025-2027 годы, уже на этой неделе комитет по бюджету в отрытом режиме приступит к рассмотрению государственных программ, чтобы определить какие изменения нужно внести ко второму чтению проекта бюджета.

Об этом журналистам сообщил глава комитета по бюджету Госдумы Андрей Макаров.

"Масштаб изменений, происходящих в бюджете, лишний раз свидетельствуют о том, что экономика страны не только не разорвана в клочья, как нам это предвещали, а наоборот успешно и серьезно развивается", - сказал он по итогам заседания комитета, на котором рассматривался проект бюджета. По его словам, сейчас задача депутатов - посмотреть на эффективность распределения в бюджете запланированных средств, а уже после принятия бюджета обеспечить выполнение парламентского контроля за эффективностью расходования.

"В этой связи комитет по бюджету в ближайшую неделю практически с утра до ночи будет рассматривать все государственные программы, мы посмотрим все показатели каждой программы, посмотрим результаты, которые должны быть достигнуты, будем это делать вместе с министерствами, ведомствами и профильными комитетами

Это будет комплексное исследование, которое позволит определить, что необходимо сделать в рамках доработки бюджета ко второму чтению, а что необходимо будет сделать уже в ходе исполнения бюджета", - сказал Макаров, отметив, что обсуждение государственных программ будет идти в отрытом режиме.

Глава комитета обозначил три ключевых направления проекта бюджета: выполнение всех социальных обязательств, обороноспособность и безопасность страны, технологический суверенитет.

Андрей Макаров Госдума
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