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В России за лето выявили около десяти незаконных детских лагерей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В России в 2024 года сотрудники правоохранительных органов выявили около десяти детских лагерей, которые работали без разрешения, сообщил в Госдуме министр просвещения Сергей Кравцов.

"В этом году правоохранительные органы выявили порядка 10 несанкционированных лагерей, мы понимаем, что их намного больше. Что там происходит, можно только догадываться", - сказал он.

Всего, по данным Минпросвещения, в стране 39 тысяч лагерей всех типов, 83% из них работают при школах. До конца 2024 года в детских лагерях отдохнули 5,7 млн школьников, что на 465 тысяч больше, чем годом ранее.

"Но мы понимаем, что недостаточно, всего 28% из общего количества. Надо здесь принимать меры для увеличения охвата", - подчеркнул министр.

По его информации, всего в 2024 году на отдых было направлено более 881 тысячи детей из малообеспеченных семей, 164 тысячи детей участников специальной военной операции и 58 тысяч детей из воссоединенных регионов.

Роспотребнадзор в 2024 году выявил нарушения санитарного законодательства у 42% проверенных детских лагерей, это больше, чем годом ранее, сообщила депутатам на этом же заседании замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

Ирина Брагина Роспотребнадзор Минпросвещения Сергей Кравцов
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