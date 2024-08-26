Путин поручил организовать обучение детей из Белгородской, Брянской и Курской областей

В этих регионах поручено наладить бесперебойную связь и работу интернета

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил федеральному правительству выработать механизм организации очного обучения детей из Белгородской, Брянской и Курской областей в школах и детских садах, в том числе в санаториях и детских лагерях, а также рассмотреть вопрос об организации дистанционного обучения в школах этих регионов.

Это одно из поручений, сформулированных после совещания о ситуации в этих регионах.

Правительству вместе с властями регионов поручено "с учетом ранее данных поручений по организации зачисления в общеобразовательные и дошкольные образовательные организации детей, эвакуированных с пострадавших территорий, выработать механизмы, предусматривающие очное обучение этих детей в образовательных организациях в других субъектах Российской Федерации, в том числе в санаториях и детских лагерях, а также рассмотреть вопрос о возможности организации дистанционного обучения детей в общеобразовательных организациях на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей".

Также правительству поручено организовать обучение эвакуированных граждан, проходивших обучение в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей, обеспечив возможность их зачисления на обучение за счет бюджетных средств с предоставлением права проживания в общежитиях без взимания платы на период эвакуации.

Кроме того, правительству и властям регионов поручено помочь в трудоустройстве эвакуированных жителей приграничных регионов. Также президент дал поручение обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

В Курской, Белгородской и Брянской областях президент поручил обеспечить бесперебойную работу подвижной радиотелефонной связи и интернета, в том числе для дистанционного обучения школьников.