Летом 2024 года путевки в детские лагеря подорожали в среднем на треть

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Летом 2024 года отдых в детских лагерях существенно подорожал, среди основных причин повышения цен стало удорожание питания и транспорта, сообщила на пресс-конференции руководитель комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху, генеральный директор туроператора "Диал Тур" Татьяна Иванова.

"Количество детей, которые отдохнули этим летом в разных лагерях России, составило 5,6 млн, это около 30% от общего числа школьников в стране. Не охвачено летней детской кампанией - 13,2 млн детей. Конечно, эта цифра не очень радует, но здесь есть совокупность причин, почему такая тенденция. На первом месте - рост цен на путевки. Стоимость выросла, какие-то муниципальные лагеря сохранили цены на путевки на уровне 2023 года, но это единицы. Очень многие муниципальные лагеря подняли цены на 5-15%, коммерческие - на 12-35%", - рассказала она.

Как отметила Иванова, обслуживание детских лагерей дешевле не становится: объекты круглогодичные и их необходимо содержать. При этом многие лагеря работают три месяца в году.

"Также в этом году очень сильно подорожали продукты питания, поэтому эти затраты тоже заложены в детскую путевку. Вторая причина - повышение стоимости транспорта. Железнодорожный транспорт поднялся в цене на 15-20%, авиарейсы - на 20%, автобусный парк - на 15-40%. А это тоже закладывается в стоимость детской путевки", - пояснила она.

По словам эксперта, из-за недоступности популярных зарубежных детских лагерей в Болгарии, Греции и на Кипре основная нагрузка по пляжным детским лагерям пришлась на Краснодарский край - там отдохнули более 290 тысяч детей.

Иванова сообщила, что Алтайский край принял в детских лагерях в этом году 104 тысячи детей, это на 7 тысяч больше, чем годом ранее. В Татарстане отдохнули 169 тысяч детей, это больше, чем в 2022 и 2023 годах. Владимирская область приняла в своих детских лагерях 61,6 тысячи детей, Тюменская - 21,5 тысяч детей.