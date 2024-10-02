Песков допустил временные ограничения на полеты в страны Ближнего Востока

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке могут быть временные ограничения на полеты, в том числе для российских делегаций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, сейчас многие авиакомпании воздерживаются от полетов. Воздушное пространство Ирана закрыто. Поэтому временные ограничения сейчас могут иметь место", - сказал Песков в среду журналистам.

Так он ответил на вопрос о возможном изменении графиков зарубежных визитов российских делегаций в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, в частности, возвращением в Москву самолета с российской делегацией, следовавшей в Доху для участия в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА), который намечен на 2-3 октября.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака до особого распоряжения в связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В среду эти ограничения были смягчены. "2 октября в связи с угрозой безопасности полетов агентство рекомендует российским эксплуатантам выполнение полетов в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака в период с 15:30 до 19:00 мск. 3 октября полеты рекомендованы в период с 09:00 до 19:00 мск", - заявили в Росавиации.