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Росавиация смягчила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак

Росавиация смягчила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Росавиация смягчила введенные накануне вечером ограничения для российских авиакомпаний на полеты в Израиль, Иран и Ирак.

"2 октября в связи с угрозой безопасности полетов агентство рекомендует российским эксплуатантам выполнение полетов в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака в период с 15:30 до 19:00 мск. 3 октября полеты рекомендованы в период с 09:00 до 19:00 мск", - говорится в сообщении ведомства.

При полетах через воздушное пространство этих стран рекомендуется проявлять "повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты, опубликованные в NOTAM, выпущенных авиационными властями этих государств".

Накануне, 1 октября, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак до особого распоряжения.

Во вторник Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Израиль, Иордания и Ирак объявляли о закрытии воздушного пространства для самолетов. По завершении ракетной атаки Израиль сообщил об открытии неба.

Израиль Ирак Иран Росавиация
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