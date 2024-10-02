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В Белгородской области в результате атаки дронов погиб водитель грузовика

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области дроны атаковали два грузовика, ехавших по дороге, один водитель погиб, второй был ранен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, машины были атакованы двумя FPV-дронами на участке автодороги Белгород-Шебекино-Волоконовка. Раненого водителя с минно-взрывной травмой и ушибленной раной головы попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

Оперативные службы работают на месте, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область Шебекино
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