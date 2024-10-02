В Белгородской области за сутки два человека погибли и 22 были ранены

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил о состоянии более двух десятков жителей региона, пострадавших за сутки в результате атак с украинской стороны.

"Сегодня в результате обстрелов, по состоянию на 19:00, пострадали 24 человека, двое из них погибли. 22 человека получили ранения различной степени тяжести, двое из них - дети", - проинформировал министр.

По данным Иконникова, один ребенок лечится в детской областной клинической больнице, второй отпущен на амбулаторное лечение. Остальные пациенты госпитализированы в медицинские организации области, семеро из них в тяжелом состоянии.

Министр также сообщил, что подготовлены документы для проведения телемедицинских консультаций с федеральными центрами.