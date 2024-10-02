Поиск

В Белгородской области за сутки два человека погибли и 22 были ранены

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил о состоянии более двух десятков жителей региона, пострадавших за сутки в результате атак с украинской стороны.

"Сегодня в результате обстрелов, по состоянию на 19:00, пострадали 24 человека, двое из них погибли. 22 человека получили ранения различной степени тяжести, двое из них - дети", - проинформировал министр.

По данным Иконникова, один ребенок лечится в детской областной клинической больнице, второй отпущен на амбулаторное лечение. Остальные пациенты госпитализированы в медицинские организации области, семеро из них в тяжелом состоянии.

Министр также сообщил, что подготовлены документы для проведения телемедицинских консультаций с федеральными центрами.

Белгородская область Андрей Иконников Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 2 октября

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Минсельхоз отметил соответствие цен на агрорынке сезонным трендам

Минсельхоз отметил соответствие цен на агрорынке сезонным трендам

В России в июле зарплаты выросли на 8,1% в реальном выражении

Владелец взорвавшейся в Дагестане АЗС арестован на два месяца

Владелец взорвавшейся в Дагестане АЗС арестован на два месяца

Дмитрий Медведев возглавил совет директоров "Ростелекома"

Дмитрий Медведев возглавил совет директоров "Ростелекома"

Госдуме предложили ввести в законодательство понятие "студенческая семья"

Госдуме предложили ввести в законодательство понятие "студенческая семья"

Путин подписал законы о заключении военного контракта с обвиняемыми

Обострение палестино-израильского конфликта

"Победа" отменила четыре парных рейса в ОАЭ, "Аэрофлот" - рейс Москва-Тегеран

"Победа" отменила четыре парных рейса в ОАЭ, "Аэрофлот" - рейс Москва-Тегеран
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });