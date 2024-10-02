Выпадающие доходы РФ от льгот по НДС для авиакомпаний за 3 года оценены в 0,6 трлн рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Выпадающие доходы госбюджета от льгот по НДС на внутренние пассажирские авиаперевозки в 2025-2027 годах оцениваются в 557,7 млрд рублей, следует из расчетов "Интерфакса" на основе данных в материалах Минфина к проекту бюджета на ближайшую трехлетку.

Так, из-за нулевого НДС при перевозках внутри России, минуя Москву и Московскую область, бюджет недосчитается в 2025 году 71,7 млрд рублей, в 2026 году - 76,7 млрд рублей, в 2027 году - 82,3 млрд рублей (всего за три года - 230,7 млрд рублей). На 2024 год эта сумма оценена в 67,3 млрд рублей против 56,6 млрд рублей в 2023 году.

Нулевой НДС при полетах в Калининградскую область и Дальневосточный федеральный округ, как ожидается, приведет к выпадающим доходам в 61,3 млрд рублей в 2025 году, в 65,5 млрд рублей в 2026 году и в 70,3 млрд рублей в 2027 году (всего - 197,1 млрд рублей). В 2024 году показатель оценивается в 57,5 млрд рублей против 48,4 млрд рублей годом ранее.

Аналогичная льгота действует при авиаперевозках в Крым и Севастополь, однако с начала специальной военной операции на Украине воздушное пространство над полуостровом закрыто. В 2021 году из-за нулевого НДС при полетах на крымском направлении бюджет недополучил почти 12 млрд рублей, в 2022 году - 2,3 млрд рублей, в 2023 году - 20 млн рублей. В период до 2027 года включительно выпадающие доходы ожидаются также на символическом уровне 6-7 млн рублей в год.

При перевозках на остальных внутренних направлениях для авиакомпаний действует НДС в размере 10%. Выпадающие доходы бюджета от этой льготы оцениваются в 2025 году в 40,4 млрд рублей, в 2026 году - в 43,1 млрд рублей, в 2027 году - 46,3 млрд рублей (всего - 129,8 млрд рублей). Оценка на текущий год - 37,9 млрд рублей против прошлогодних 31,8 млрд рублей.

Нулевой НДС при полетах в обход Москвы и области, а также в Калининград действует бессрочно, остальные перечисленные налоговые льготы - до 1 января 2028 года.

В 2023 году российские авиакомпании перевезли 105,4 млн пассажиров, что на 10,7% больше, чем годом ранее. В 2024 году пассажиропоток может увеличиться более чем на 5%, говорил в сентябре глава Минтранса Роман Старовойт. За 8 месяцев перевезено 75,4 млн человек (+6,2%).