Планы субсидирования авиаперевозок в 2025 году остались на уровне 26,4 млрд рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Государство в 2025 году планирует направить на три основные программы субсидирования внутренних авиаперевозок почти 26,4 млрд рублей, следует из расчетов "Интерфакса", который проанализировал проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

Такая же сумма поддержки заложена на следующий год и в действующем федеральном бюджете.

В частности, субсидии на полеты между центральной частью страны, Дальним Востоком и Калининградом в 2025 году могут составить, как и планировалось, 11,098 млрд рублей (в 2026-27 годах - по 11,131 млрд рублей). На 2024 год, согласно действующему бюджету, на программу выделено 11,488 млрд рублей.

Поддержка авиаперевозок между регионами в обход Москвы в 2025 году ожидается на уровне 7,954 млрд рублей (в 2026-27 - по 7,98 млрд рублей). На 2024 год было выделено 8,1 млрд рублей.

Субсидирование перевозок по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа (ее получателем выступает авиакомпания "Аврора") в 2025 году заложено в объеме 7,297 млрд рублей (в 2026-27 годах - по 7,314 млрд рублей). В 2024 году на эти цели было предусмотрено 7,261 млрд рублей.

В целом на федеральный проект "Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта", который охватывает эти три и другие программы, в 2025 году планируется направить 31,3 млрд рублей (эта же цифра стоит в действующем бюджете), в 2026-27 годах - по 31,4 млрд руб. На 2024 год на этот федпроект заложено 31,8 млрд рублей.