Запуск ВСМ Москва-Петербург позволит перевести часть самолетов на другие направления

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Петербург не приведет к критичному падению авиационного пассажиропотока и в то же время позволит переставить часть самолетов с этого направления на другие, заявил на форуме "Знание. Первые" вице-премьер Виталий Савельев.

"Потери будут, но не критичные для авиации, и авиация сможет спокойно переместить свои воздушные суда на другие направления, обеспечивая как раз возможность вам, гражданам России, путешествовать по другим направлениям", - сказал он.

Объем потерь пассажиропотока авиакомпаний он оценил "примерно в 2-2,5 млн человек" из общего числа. В начале 2024 года на совещании о развитии ВСМ у президента Владимира Путина, Савельев говорил, что при вводе магистрали в 2030 году авиаперевозки на линии Москва - Петербург сократятся на 14%, или на 3,2 млн человек в год.

Общий пассажиропоток российских авиакомпаний в этом году, по словам Савельева, превысит 100 млн человек. В 2023 году они перевезли 105,4 млн пассажиров. Глава Минтранса Роман Старовойт говорил ранее, что в этом году показатель вырастет минимум на 5%.

По прогнозам ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации" (ГосНИИ ГА, подведомственен Росавиации), по консервативному сценарию в 2024 году российские авиакомпании перевезут 112 млн человек (84 млн - внутри РФ, 28 млн - за рубеж), что предполагает рост к 2023 году на 6,3%. Однако из-за дефицита авиапарка уже в 2025 году общая цифра может упасть до 95,1 млн, в 2026 - до 91,2 млн, после чего отрасль начнет восстанавливаться и достигнет в 2030 году лишь 126,8 млн человек (то есть меньше, чем в 2019 году, когда было перевезено 128,1 млн).