В рамках дела криптобиржи Cryptex в ходе обысков изъяли более 1,5 млрд рублей

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Следствие по делу об анонимной платежной системе UAPS и криптовалютной бирже Cryptex ходайствует перед судом об аресте ряда обвиняемых, в ходе обысков в Санкт-Петербурге уже изъято более 1,5 млрд рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Ряду фигурантов уже предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом об избрании им меры пресечения", - сказала Петренко в четверг журналистам.

Она отметила, что фигуранты дела о незаконном обороте денежных средств и криптовалют допрашиваются в подразделении Главного следственного управления СК России по Москве.

По ее словам, "в собственности соучастников находятся вертолеты "Робинсон", дорогостоящие автомобили "Бентли", "Роллс Ройс", "Порше", "Тесла Кибертрак", катера, снегоходы, наличные средства".

"Решается вопрос о наложении в установленном порядке ареста на указанное имущество в целях последующего обеспечения исполнения приговора", - сказала представитель СКР.

Накануне Петренко сообщила о задержании почти 100 создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex по подозрению в организации преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ), незаконном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).

По словам Петренко, в 2013 году фигуранты создали преступное сообщество, "вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов".

По версии СКР, "за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход - 3,7 млрд рублей".

"Соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации", - сказала Петренко.

В правоохранительных органах сообщили "Интерфаксу", что одним из фигурантов уголовного дела является россиянин Сергей Иванов, в отношении которого США были введены санкции из-за отмывания денег.

"Он также будет доставлен в Москву для проведения следственных действий", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что "пользователями разработанных соучастниками программных продуктов чаще всего были люди, которые занимались противоправной деятельностью".

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сообщило о введении санкций против криптовалютной биржи Cryptex и связанного с ней Иванова из-за отмывания крупных сумм денег.