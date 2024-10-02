Дипломаты рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Иран

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Тегеране рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Иран.

"В связи с обострением положения вокруг Ирана роспосольство рекомендует гражданам Российской Федерации временно, до нормализации ситуации, воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран", - говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале посольства.

Посольство России в Израиле ранее в среду "в связи с резким обострением обстановки" рекомендовало российским гражданам соблюдать указания властей страны, "оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей".

"Вновь напоминаем о действующей с 2023 года рекомендации российским гражданам воздержаться от посещения Израиля без крайней необходимости. Граждане России, желающие покинуть Израиль, могут воспользоваться коммерческими рейсами через международный аэропорт им. Д.Бен-Гуриона, который продолжает функционировать в штатном режиме", - сообщили в российской дипмиссии в Израиле.

Российское посольство в Ливане в среду опровергло информацию об организации эвакуационных рейсов для граждан РФ, отметив, что "остается в силе рекомендация для всех тех, кто хотел бы покинуть Ливан как можно быстрее, воспользоваться все ещё доступными коммерческими маршрутами выезда из страны".

Во вторник ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Вечером того же дня Корпус стражей Исламской революции Ирана запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.