В Израиле заявили о способности нанести удар по любой цели на Ближнем Востоке

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Израиль ответит на иранскую ракетную атаку по Израилю и способен нанести удар по любой цели на Ближнем Востоке, заявил начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви, когда посещал авиабазу Тель-Ноф, по которой Иран нанес ракетный удар. Его цитирует The Times of Israel.

По словам военачальника, израильские военные способны "достичь и нанести удар по любой точке на Ближнем Востоке".

"И те из наших врагов, которые не понимали этого до сих пор, скоро поймут", - добавил он.

Источник The Times of Israel, знакомый с ситуацией, сказал, что в ответ на ракетный обстрел Ирана Израиль намерен нанести Ирану существенный материальный ущерб и сделать это "в скором времени".

Вечером 1 октября Корпус стражей исламской революции Ирана запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. Они оценили количество выпущенных по Израилю ракет примерно в 180 единиц. В ЦАХАЛе сообщили, что иранские ракеты попали по базам ВВС Израиля, однако от обстрела пострадали лишь офисные строения и площадки техобслуживания. Дроны, истребители и другая авиация, боеприпасы и объекты жизненно важной инфраструктуры затронуты не были. Иранская сторона, напротив, утверждала, что ей удалось нанести заметный ущерб израильским военным объектам.