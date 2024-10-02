"Мосбиржа" опубликовала график работы в праздники в 2025 году

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" определила регламент работы в дни государственных праздников в 2025 году.

В официальные выходные дни 3, 6 и 8 января, 2 и 8 мая, 13 июня и 3 ноября торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

В эти даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

В дни официальных государственных праздников 1-2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября торги на рынках "Мосбиржи" не проводятся.

В рабочую субботу 1 ноября торги пройдут в обычном режиме.

В остальные дни 2025 года торги на рынках биржи будут проводиться по стандартному расписанию.