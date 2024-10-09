"СПБ биржа" технически готова запустить торги в выходные

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" технически готова к запуску торгов в субботу и воскресенье, сообщил гендиректор торговой площадки Евгений Сердюков в ходе дискуссии "Торги 7 дней в неделю: добро, зло или неизбежность" на Уральской конференции НАУФОР

"В прошлые выходные дни мы уже проработали в холостом режиме, то есть торговая система стартовала, работала, но все инструменты были в режиме приостановки. В принципе нам сейчас ничто не мешает в субботу стартовать торги на выходных", - сказал он.

Отвечая на вопрос, знает ли об этом ЦБ, он сказал: "Мы, конечно, находимся в диалоге с нашим регулятором, с участниками торгов. Собственно поэтому, пока диалог продолжается, мы торги и не стартовали, а работаем в холостом режиме".

Согласно концепции биржи, торги в субботу и воскресенье будут являться дополнительной торговой сессией понедельника. Поставка и расчеты проводиться не будут.

Торговая сессия в выходные будет продолжаться с 10.00 до 23.50 по московскому времени.

Сначала на торгах в выходные могут быть доступны бумаги 15 компаний, в том числе самой "СПБ биржи", следует из презентации, которую представил Сердюков.