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Новогодние каникулы 2024-25 гг. в России запланировали с 29 декабря по 8 января

Новогодние каникулы 2024-25 гг. в России запланировали с 29 декабря по 8 января
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Минтруд РФ предложил установить новогодние праздники с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, майские праздники в следующем году займут по четыре дня - с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

"В 2025 году субботу, 4 января, предлагаем перенести на пятницу, 2 мая, а 5 января - на среду, 31 декабря. Таким образом новогодние каникулы 2024-2025 годов продлятся 11 дней, а на майские праздники в 2025 году выпадет по четыре выходных дня: в начале месяца и в честь Дня Победы", - сообщил глава Минтруда Антон Котяков, которого цитирует в четверг пресс-служба ведомства.

"Еще четыре дня подряд граждане смогут отдохнуть в июне. А новогодние каникулы 2025-2026 начнутся 31 декабря 2025 года", - добавил министр.

Предлагается также перенести дни отдыха с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг), с 8 марта (суббота) на пятницу, 13 июня, с 1 ноября (суббота) на понедельник, 3 ноября.

Таким образом, предлагается установить в 2025 году следующие дни отдыха: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года (новогодние праздники); 22-23 февраля; 8-9 марта; 1-4 мая; 8-11 мая; 12-15 июня; 2-4 ноября; с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

Антон Котяков Минтруд РФ
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