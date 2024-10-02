Один человек погиб, еще 13 ранены при обстреле белгородского села Ясные Зори

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Село Ясные Зори Белгородского района попало под обстрел ВСУ, есть погибший и раненые, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду.

"Попадание в сельхозпредприятие. По предварительной информации, один человек погиб. (...) Также, по предварительной информации, различные ранения получили 13 человек", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, 11 раненых доставляются в больницы Белгорода.

"В областную клиническую больницу в тяжелом состоянии транспортируют двоих пострадавших: у одного мужчины осколочные ранения спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второго - осколочные ранения шеи и предплечья. Девять пострадавших с различными осколочными ранениями бригады СМП доставляют в больницу №2 Белгорода", - уточнил Гладков.

Еще двое раненых находятся в Октябрьской районной больнице.

"Вся необходимая помощь оказывается. К ним выехали бригады СМП", - отметил губернатор.