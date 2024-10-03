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Новый уральский полпред заявил, что будет опираться на свой донбасский опыт

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Назначенный на пост полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога приступил к работе в регионе.

"На новом рабочем месте буду опираться на опыт, который я получил на военной службе, а также руководя Народным Советом Донецкой народной республики", - сообщил Жога в своем телеграм-канале.

Он отметил, что рассчитывает на поддержку "всей огромной команды и жителей Уральского федерального округа". По словам Жоги, он убежден, что "работа с губернаторами и главами муниципалитетов Урала будет эффективной".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Жоги своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Предыдущий полпред Владимир Якушев был освобожден от должности в конце сентября. Он стал сенатором от Тюменской области.

Пресс-служба уральского полпреда опубликовала биографию Жоги. Он является участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. После гибели сына - Героя России Владимира Жоги - он возглавил батальон "Спарта".

В сентябре 2023 года был избран в Народный совет ДНР, а затем стал его председателем. Был сопредседателем предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина во время избирательной кампании.

Артем Жога - участник первого потока образовательной программы "Время героев". Герой ДНР, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Ордена Мужества. Гвардии полковник.

Артем Жога УрФО
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