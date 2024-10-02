Жога назначен полпредом президента РФ в УрФО

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Артема Жоги своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе (УрФО), сообщает в среду сайт Кремля.

"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе", - говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

На личной встрече с Жогой в среду вечером Путин назвал его известным в стране человеком, который многое сделал для России.

Он заметил, что на Урале сосредоточено большое количество предприятий ОПК и обратил внимание на необходимость поддержать местное население.

В свою очередь, Жога выразил готовность выполнять поставленные перед ним задачи.

Пресс-служба уральского полпреда опубликовала биографию Жоги. Он является участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. После гибели сына - Героя России Владимира Жоги - возглавил батальон "Спарта".

В сентябре 2023 года был избран в Народный совет ДНР, а затем стал его председателем. Был сопредседателем предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина во время избирательной кампании.

Артем Жога - участник первого потока образовательной программы "Время героев". Герой ДНР, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Ордена Мужества. Гвардии полковник.

24 сентября сообщалось, что Путин своим указом освободил Владимира Якушева от должности полпреда президента в УрФО.