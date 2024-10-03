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Жительница Воронежской области ранена в результате ночной атаки БПЛА

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Воронежской области в результате атаки беспилотников была ранена женщина, сообщил губернатор региона Александр Гусев, не уточнив, в каком районе она живет.

"По уточненной информации, после ночной атаки БПЛА к врачам обратилась женщина, проживающая в одном из районов области. Она получила осколочное ранение средней степени тяжести. Пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает", - написал он.

Также он проинформировал, что при падении обломков БПЛА повреждения выявлены в 16 домовладениях: повреждены кровли, остекление, оконные рамы или ограждения.

Ранее утром Гусев сообщил, что в ночь на четверг на территории четырех муниципалитетов Воронежской области дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили три десятка беспилотников.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Гусев Воронежская область
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