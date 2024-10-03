Жительница Воронежской области ранена в результате ночной атаки БПЛА

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Воронежской области в результате атаки беспилотников была ранена женщина, сообщил губернатор региона Александр Гусев, не уточнив, в каком районе она живет.

"По уточненной информации, после ночной атаки БПЛА к врачам обратилась женщина, проживающая в одном из районов области. Она получила осколочное ранение средней степени тяжести. Пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает", - написал он.

Также он проинформировал, что при падении обломков БПЛА повреждения выявлены в 16 домовладениях: повреждены кровли, остекление, оконные рамы или ограждения.

Ранее утром Гусев сообщил, что в ночь на четверг на территории четырех муниципалитетов Воронежской области дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили три десятка беспилотников.