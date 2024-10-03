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Около 30 украинских БПЛА уничтожено за ночь в Воронежской области

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких десятков украинских беспилотников в небе над регионом минувшей ночью.

"Всего за минувшую ночь на территории четырех муниципалитетов Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ уничтожено и подавлено около трех десятков украинских беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Выявлены повреждения остекления и заборов в четырех домовладениях, добавил он.

Как сообщило ранее Минобороны РФ, российские военные в ночь на четверг нейтрализовали 113 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов: 73 БПЛА - над территорией Белгородской, 25 БПЛА - над территорией Воронежской, 14 БПЛА - над территорией Курской и один над территорией Брянской областей", - говорилось в сообщении.

Воронежская область
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