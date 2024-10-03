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На Запорожской АЭС сменились наблюдатели МАГАТЭ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщается в четверг в телеграм-канале ЗАЭС.

Ротация специалистов прошла в 24-й раз, начиная с 1 сентября 2022 года. В состав группы входят четыре эксперта. "Их задача, как и прежде - наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", - пояснили на ЗАЭС.

Предыдущий раз состав миссии наблюдателей менялся 4 сентября во время визита на станцию генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, как и всегда, обеспечено Вооруженными силами Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии", - заключили представители станции.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ
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