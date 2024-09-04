В Минобороны РФ назвали причиной пожара на градирне ЗАЭС украинские дроны

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Причиной пожара на градирне Запорожской АЭС стала атака украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России в среду по итогам визита на атомную электростанцию гендиректора МАГАТА Рафаэля Гросси.

В среду на ЗАЭС состоялась ротация миссии МАГАТЭ.

"В ходе ротации директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил башенную градирню номер 1, которую вооруженные силы Украины атаковали 11 августа с помощью беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении Минобороны России.

"Проведенный российской стороной анализ места происшествия показал, что БПЛА были оснащены зажигательным веществом, ставшим причиной пожара", - говорится в сообщении.

"Гросси и специалисты МАГАТЭ подтвердили, что нахождение источника возгорания у основания градирни маловероятно", - сообщило министерство.

Минобороны РФ распространило кадры, на которых Гросси посещает ЗАЭС.

Руководство станции, согласно видео Минобороны РФ, проинформировало гендиректора МАГАТЭ, что будет проведена специальная техническая экспертиза конструкции градирни на предмет ее дальнейшей эксплуатации, будет установлена точная причина пожара. Руководство станции показало Гросси вероятное место попадания украинского дрона.

"Мы можем только констатировать, что мы видели сюда залет дрона через верх", - сказал представитель станции Гросси на видео Минобороны РФ.

Минобороны РФ сообщило, что обеспечило безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности ЗАЭС, сообщило министерство.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.

По официальным данным, российские войска взяли ЗАЭС под контроль в феврале 2022 года.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.