Роскомнадзор связал сбой в работе ряда сервисов в РФ с DDoS-атакой на операторов

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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Сбой в работе ряда интернет-сервисов был связан с DDoS-атакой на операторов связи, после ее отражения их работа восстановлена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

"21 августа с 14:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой в работе ряда сервисов на территории России. Сбой связан с DDOS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 МСК атака отражена, сервисы работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее пользователи сообщили о проблемах в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, а также еще целого ряда сервисов.

В РКН подтвердили, что фиксируют масштабный сбой в Telegram и WhatsApp.