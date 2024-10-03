Путин разрешил владельцу БК "Евразия" выкупить у прежних владельцев доли в верфи "Кливер"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин разрешил ООО "Буровая компания "Развитие"", новому собственнику "Буровой компании "Евразия"", приобрести у ее бывших владельцев их доли в калининградском ООО "Кливер". Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает возможность выкупа у Eurasia Drilling Company (EDC) 50,02% в "Кливере", у BKE Oilfield Service Holdings - 25% (кипрская "дочке" EDC - ИФ).

Если сделка состоится, "БК "Развитие"" станет основным учредителем калининградской верфи, производящей морские нефтегазодобывающие платформы, крупные модули для СПГ-заводов, буровые установки и комплектующие для них. Вторым совладельцем ООО с долей в 24,98% останется Schlumberger.

БК "Развитие", собственниками которой являются близкие структуры к "ЛУКОЙЛу", в мае 2022 года стала владельцем "БК "Евразия" - крупнейшего ранее российского актива EDC.