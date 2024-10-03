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Экс-министр Абызов сможет подать на УДО не ранее чем через 3,5 года

Экс-министр Абызов сможет подать на УДО не ранее чем через 3,5 года
Михаил Абызов в Преображенском районном суде
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Осужденный на 12 лет заключения бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов сможет обратиться за условно-досрочным освобождением не ранее, чем после отбывания девяти лет наказания.

"Подать на УДО Абызов сможет после отбытия 3/4 от назначенного наказания, то есть не ранее отбытия девяти лет", - сказали в четверг "Интерфаксу" защитники экс-министра.

Адвокаты пояснили, что в связи с тем, что Абызов будет отбывать наказание в колонии строгого режима, его пребывание в СИЗО засчитывается как день за день. Таким образом, к настоящему времени, он отбыл почти 5,5 лет и сможет обратиться за УДО через 3,5 года.

"Это при условии, что кассационная инстанция не изменит приговор. Мы намерены добиваться полного оправдания", - подчеркнули защитники.

Преображенский суд Москвы в декабре 2023 года назначил Абызову 12 лет колонии строгого режима со штрафом по делу о преступном сообществе и мошенничестве. Также суд на три года запретил ему занимать должности, "связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах". Кроме того, суд лишил экс-министра ордена Дружбы.

В четверг, 3 октября, Мосгорсуд утвердил срок наказания Абызову, после чего приговор вступил в законную силу и стал обязательным для исполнения.

Адвокат Абызова Тимофей Гриднев заявил "Интерфаксу", что защита обжалует приговор в кассационном суде. "Мы считаем, что апелляционная инстанция не учла приведенных в суде доводов о невиновности нашего подзащитного. Будем обжаловать дальше в кассационной инстанции", - сказал Гриднев.

Сам Абызов в последнем слове просил оправдать его и других фигурантов и дела. Свою вину он не признает.

Михаил Абызов
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