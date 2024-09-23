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"Аэрофлот" рассчитывает на появление бесплатного Wi-Fi в самолетах в 2027-28 гг.

"Аэрофлот" рассчитывает на появление бесплатного Wi-Fi в самолетах в 2027-28 гг.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сеть Wi-Fi на пассажирских авиарейсах, как ожидается, появится в РФ в 2027-28 годах, сообщил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский на форуме "Цифровая транспортация".

"Коллеги из Минцифры обещали в 2027-2028 году. Безусловно, мы этого ждем, соответствующее соглашение подписали. И пассажиры этого хотят", - сказал Александровский.

"Очень востребованная услуга. Еще хотелось бы, чтобы она для пассажиров была бесплатная, как это сейчас во всем мире реализуется", - добавил он.

В мае прошлого года "Аэрофлот" и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве с компанией "Бюро 1440", которая создает группировку низкоорбитальных спутников. Последняя должна запуститься в 2027 году, что, как сообщалось, позволит организовать связь в самолетах и поездах.

Сергей Александровский Аэрофлот Минцифры РФ
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