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Небензя заявил, что ФРГ блокирует попытки выяснить обстоятельства подрыва "Северных потоков"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Немецкая сторона мешает попыткам установить все обстоятельства подрывов "Северного потока" и "Северного потока 2", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Германия, осознанно или нет, выступает в роли "спойлера", по сути, блокирующего любые шаги международного сообщества в направлении установления обстоятельств подрыва "Северных потоков" и наказания его заказчиков и исполнителей", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.

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По словам российского дипломата, расследование властей Германии, а также завершившиеся расследования Дании и Швеции проходили "абсолютно нетранспарентно".

Он добавил, что западные страны, в частности, не допускали принятия совместных заявлений в Совбезе по "Северным потокам". Небензя напомнил, что Россия больше месяца пыталась согласовать проект заявления, разработанного, когда РФ была председателем в СБ ООН, но США и их союзники были "некооперабельны". Он добавил, что из-за этого российская сторона вынуждена объявить о завершении работы над ним.

"Но если перед нашими оппонентами стоит задача не допустить никаких содержательных коллективных решений или заявлений Совета Безопасности ООН, то шансов на успех нет", - подчеркнул Небензя.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм.

В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

В середине августа сообщалось, что прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины в рамках расследования подрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". По данным DPA, подозреваемым является гражданин Украины Владимир З., который в июле прибыл в Польшу.

Василий Небензя Германия ООН СБ ООН Северный поток
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